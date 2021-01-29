В США изобрели биосенсор для диагностики Covid-19

Ученые Вашингтонского университета города Сиэтл (США) разработали новый способ обнаружения белков, из которых состоит вирус SARS-CoV-2, а также антител против него.

— Они разработали биосенсоры на основе белков, которые светятся при смешивании с компонентами вируса или специфическими антителами, — отмечается в пресс-релизе.

Сейчас для диагностики Covid-19 большинство лабораторий используют метод ПЦР, который требует специализированного персонала и оборудования.

Исследователи во главе с профессором химии и биохимии и директором Института дизайна белков в медицинской школе Вашингтонского университета Дэвидом Бейкером разработали белковые конструкции, которые распознают определенные молекулы на поверхности вируса или антитела связываются с ними, а затем излучают свет в результате биохимической реакции.

Ученые установили, что эти сенсоры не реагируют на другие антитела, которые также могут быть в крови, даже те, которые направлены на другие вирусы. Это делает невозможным ложный результат теста.

— Мы показали в лаборатории, что эти новые сенсоры могут легко выявлять вирусные белки или антитела в имитированной носовой жидкости или донорской плазме крови. Наша следующая цель — обеспечить их надежное использование в диагностических целях, — сказал Бейкер.

Исследователи считают, что аналогичные биосенсоры могут разработать для выявления таких белков как Her2 (рак груди) и Bcl-2 (лимфомы и некоторые другие заболевания), а также бактериальный токсин и антитела, нацеленные на вирус гепатита В.

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В Вене создали первое 3D-фото коронавируса

Специалисты австрийской компании Nanographics из Вены впервые сделали трехмерную фотографию коронавируса SARS-CoV-2. До сих пор использовали только изображения компьютерной модели вируса.

Для создания 3D-снимка австрийские ученые использовали данные своих коллег из университета Цинхуа, что в Пекине.

Источник: Nature