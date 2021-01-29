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Факты / Мир
Анастасія Дячкіна |

Япония передумала сажать больных Covid-19 за отказ в госпитализации

Япония отказалась от идеи сажать инфицированных Covid-19 людей за несогласие на госпитализацию.

Япония передумала сажать больных Covid-19 за отказ в госпитализации

План предусматривал внесение правовой поправки в действующий закон, которая разрешила бы назначить тюремное заключение сроком до одного года или штраф до 1 миллиона иен ($9 500) для пациентов, которые отказываются от госпитализации.

Правящая партия также хотела ввести штраф в размере до 500 тыс. иен ($4 750) для лиц, которые отказываются подчиняться опросу органов здравоохранения.

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Согласно новому соглашению между правящей и основной оппозиционной партией, пациентов с Covid-19, которые отказываются от госпитализации, могут оштрафовать на сумму до 500 тыс. иен, а тех, кто не соблюдает опрос чиновников здравоохранения, могут оштрафовать до 300 тыс. иен.

Сейчас в Японии остается более 60 тыс. активных случаев течения коронавируса. С начала пандемии болезнь унесла более 5 361 жизни.

Источник: Синьхуа

Фото: Depositphotos

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