Новоизбранный президент США Джо Байден призвал большинство в Сенате не затягивать процесс судебных слушаний по делу импичмента Дональда Трампа.

— Послание президента Байдена лидерам Демократической партии в Сенате относительно будущего процесса импичмента экс-президенту Трампу является четким: пусть он будет кратковременным, нельзя позволить сорвать повестку дня, — сообщает издание The Hill.

Сам Байден никогда не был в восторге от идеи импичмента Трампа, хотя и не мешал этого процесса.

Он всегда осознавал риски, что судебные слушания в Сенате по делу Трампа будут мешать процессам назначения должностных лиц в новую администрацию.

Импичмент Трампу

Палата представителей Конгресса США направили в Сенат резолюцию об импичменте Дональда Трампа.

Главу Белого дома обвиняют в подстрекательстве к мятежу, когда 6 января толпа его сторонников ворвался в здание Конгресса.

Сенат США не признал неконституционным импичмент бывшему президенту Дональду Трампу.