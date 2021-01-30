PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир
Анастасія Дячкіна |

Байден призвал не затягивать с импичментом Трампа

Новоизбранный президент США Джо Байден призвал большинство в Сенате не затягивать процесс судебных слушаний по делу импичмента Дональда Трампа.

Байден призвал не затягивать с импичментом Трампа

— Послание президента Байдена лидерам Демократической партии в Сенате относительно будущего процесса импичмента экс-президенту Трампу является четким: пусть он будет кратковременным, нельзя позволить сорвать повестку дня, — сообщает издание The Hill.

Сам Байден никогда не был в восторге от идеи импичмента Трампа, хотя и не мешал этого процесса.

Читайте
Байден сомневается в успехе процедуры импичмента Трампа - CNN

Он всегда осознавал риски, что судебные слушания в Сенате по делу Трампа будут мешать процессам назначения должностных лиц в новую администрацию.

Импичмент Трампу

Палата представителей Конгресса США направили в Сенат резолюцию об импичменте Дональда Трампа.

Главу Белого дома обвиняют в подстрекательстве к мятежу, когда 6 января толпа его сторонников ворвался в здание Конгресса.

Сенат США не признал неконституционным импичмент бывшему президенту Дональду Трампу.

Источник: The Hill

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка