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Факты / Мир
Анастасія Дячкіна |

Более 101 млн больных и 2 млн смертей: коронавирус в мире 30 января

Статистика коронавируса в мире на вечер 30 января свидетельствует о 101 406 059 инфицированных. За последние 24 часа зафиксировали еще 562 тысячи больных.

коронавірус у світі

От осложнений, вызванных Covid-19, умерло 2 191 898 человек, за сутки — 15 129.

Страны с наибольшим количеством больных:

  • США — 25 512 197;
  • Индия — 10 733 131;
  • Бразилия — 9 058 687;
  • Россия — 3 813 048;
  • Великобритания — 3 743 738.
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Страны с наибольшим приростом за сутки:

  • США — 158 153;
  • Бразилия — 61 811;
  • Великобритания — 28680;
  • Франция — 23347;
  • Россия — 19238.

В общем рейтинге количества больных Украина занимает 17 место — между Ираном и Перу.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 30 января в Украине подтвердили 1 216 278 случаев коронавируса. За последние сутки — 4 685 новых больных.

За сутки умерло 149 человек, за время пандемии — 22 628. В то же время выздоровели за день 11 317 человек, всего — 1 014 658 украинцев.

Больше всего новых случаев обнаружили в Ивано-Франковской, Львовской и Днепропетровской областях.

Фото: Depositphotos

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