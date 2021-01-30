Статистика коронавируса в мире на вечер 30 января свидетельствует о 101 406 059 инфицированных. За последние 24 часа зафиксировали еще 562 тысячи больных.

От осложнений, вызванных Covid-19, умерло 2 191 898 человек, за сутки — 15 129.

Страны с наибольшим количеством больных:

США — 25 512 197;

Индия — 10 733 131;

Бразилия — 9 058 687;

Россия — 3 813 048;

Великобритания — 3 743 738.

Страны с наибольшим приростом за сутки:

США — 158 153;

Бразилия — 61 811;

Великобритания — 28680;

Франция — 23347;

Россия — 19238.

В общем рейтинге количества больных Украина занимает 17 место — между Ираном и Перу.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 30 января в Украине подтвердили 1 216 278 случаев коронавируса. За последние сутки — 4 685 новых больных.

За сутки умерло 149 человек, за время пандемии — 22 628. В то же время выздоровели за день 11 317 человек, всего — 1 014 658 украинцев.

Больше всего новых случаев обнаружили в Ивано-Франковской, Львовской и Днепропетровской областях.