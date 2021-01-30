В январе в Великобритании ежедневно от коронавируса умирали около 1 тыс. человек. Это сделало его самым смертоносным месяцем пандемии.

В субботу, 30 января, была годовщина первой смерти от Covid-19 в Великобритании.

С 1 по 28 января 2021 года в Великобритании умер 28 171 человек. Предварительное максимальное количество погибших в течение месяца зафиксировали в апреле 2020 года, в разгар первой волны пандемии — 24 070 смертей.

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Через год после того, как произошла первая смерть от коронавируса, общее число погибших превысило 120 тыс.

Профессор нейробиологии в Университетском колледже Лондона Карл Фристон сказал, что общее количество смертей, вероятно, намного превысит ту, которая была во время первой волны.

29 января Великобритания решила запретить самый загруженный в мире международный воздушный рейс Дубай — Лондон. Также страна прекратила авиасообщение с Руандой и Бурунди.

Правительство Великобритании закрыло воздушные маршруты по причине опасения распространения нового штамма коронавируса, который пришел из Южно-Африканской Республики.