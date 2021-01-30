В США вводят масочный режим на всех видах транспорта из-за Covid-19

В США вводят обязательное использование масок практически во всех видах общественного транспорта.

Приказ выпустил Центр США по контролю и профилактике заболеваний (англ. CDC). Документ вступит в силу со 2 февраля.

Согласно приказу, пассажиры самолетов, кораблей, поездов, метро, ​​автобусов, такси должны носить маски.

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Кроме того, Президент Джо Байден 21 января приказал государственным органам ввести немедленные меры, чтобы люди использовали маски в аэропортах, на коммерческих самолетах, поездах и морских судах общего пользования.

— Использование масок на наших транспортных системах защитит американцев и вселит уверенность в то, что мы снова сможем безопасно путешествовать даже во время этой пандемии, — отметили в приказе CDC.

В агентстве также отметили, что отказ от ношения маски станет нарушением федерального закона, может облегчить выполнение требований бортпроводниками и другими лицами. Люди, которые будут нарушать приказ, могут столкнуться с уголовным наказанием. Однако гражданские санкции рассматриваются как более вероятные.

К слову, в США начали действовать новые требования для въезда иностранцев во время пандемии. Правила касаются всех туристов, которые в ближайшее время планируют полет в США, независимо от гражданства.

Главным в списке новых правил остается отрицательный тест на Covid-19, который должен быть сделан не ранее, чем 72 часа до путешествия.

Детальное объяснение новых требований для въезда иностранных пассажиров предоставили в посольстве Украины в США.

Источник: CDC