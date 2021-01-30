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Факты / Мир
Людмила Грубнік |

Вакцинация своего населения — не приоритет: ВОЗ призвала делиться Covid-вакцинами

Страны, которые наладили поставки вакцин против коронавируса и активно делают прививки своим гражданам, должны помочь государствам, у которых с этим возникли проблемы. В этом вопросе полная иммунизация только своего населения не должна быть приоритетом.

Вакцинация своего населения — не приоритет: ВОЗ призвала делиться Covid-вакцинами

Такое заявление сделала представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис.

— Если вы просто вакцинируете собственное население, а затем спокойно ждете, считая, что все хорошо, то с экономической точки зрения это не сработает, — уточнила Маргарет Харрис.

По мнению представителя ВОЗ, помощь другим странам будет правильным шагом со стороны экономики и морали.

Вакцинация против коронавируса

В ВОЗ предупредили, что коронавирус может продолжить распространяться на планете, даже после проведения массовой вакцинации.

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По мнению специалистов организации, вирус не выйдет победить в 2021 году.

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Источник: ВВС, Интерфакс-Украина

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