Коронавирус продолжает распространяться по миру. Согласно данным ВОЗ, по состоянию на 30 января в мире зафиксировали 101,5 млн случаев заражения Covid-19. От осложнений, которые вызвал коронавирус, умерли 2,1 млн жителей планеты.

Факты ICTV подготовили главные новости о коронавирусе 30 января.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 30 января в Украине за сутки подтвердили 4 685 случаев инфицирования. За все время пандемии заболело 1 211 593 украинцев.

За сутки умерло 149 человек, за время пандемии — 22 628. В то же время выздоровели за день 11 317 человек, всего — 1 014 658 украинцев.

Больше всего новых случаев обнаружили в Ивано-Франковской, Львовской и Днепропетровской областях.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко отмечает, что вакцинация может начаться в Украине 15 февраля. Прививаться будут и те люди, которые переболели коронавирусом.

Также он отметил, что первыми будут прививать работников мобильных бригад и медиков вакциной Pfizer (в рамках программы COVAX).

Коронавирус в мире

По данным ВОЗ, лидерами по количеству больных Covid-19 являются США (25,3 млн), Индия (10,7 млн) и Бразилия (8,9 млн).

В Венгрии позволили применение китайской вакцины Sinopharm. Таким образом, эта страна стала первой в Евросоюзе, которая официально позволила применять на своей территории китайскую вакцину от коронавируса.

Франция закрывает границы для путешественников из стран, не являющихся членами Европейского Союза. Выезд и въезд из стран за пределами блока будет зависеть от теста на коронавирус. Также в стране закрывают все непродовольственные ТЦ площадью более 20 тыс. кв/м, а компаниям советуют перевести работников по возможности на удаленный режим.

Вьетнам одобрил свою первую вакцину против Covid-19 компании AstraZeneca.

В Чехии запретили въезд в страну для иностранцев. Решение приняли из-за пандемии Covid-19 и будет действовать с 30 января. Запрещается въезд со всех стран, независимо от того, в какой зоне страна находится — зеленой, оранжевой или красной.

В США вводят обязательное использование масок практически во всех видах общественного транспорта. Согласно приказу, пассажиры самолетов, кораблей, поездов, метро, ​​автобусов, такси должны носить маски.