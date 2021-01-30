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Факты / Мир
Людмила Грубнік |

Согнула тело до размеров морозилки: в Японии женщина 10 лет хранила мертвую мать

В Японии женщина продержала тело своей мертвой матери 10 лет в морозильной камере.

Холодильник

Страшную находку обнаружила уборщица после того, как местная жительница вынуждена была выехать из-за неуплаты аренды.

48-летняя женщина рассказала, что спрятала тело в камеру еще 10 лет назад, поскольку не хотела покидать дом в Токио, в котором они жили.

При этом правоохранители не обнаружили видимых ран на теле мертвой женщины. Пока они не смогли установить точное время и причину смерти.

Тело мертвой было согнуто до размеров морозильной камеры.

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Источник: ВВС

Фото: Dreamstime

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