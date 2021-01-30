В Японии женщина продержала тело своей мертвой матери 10 лет в морозильной камере.

Страшную находку обнаружила уборщица после того, как местная жительница вынуждена была выехать из-за неуплаты аренды.

48-летняя женщина рассказала, что спрятала тело в камеру еще 10 лет назад, поскольку не хотела покидать дом в Токио, в котором они жили.

При этом правоохранители не обнаружили видимых ран на теле мертвой женщины. Пока они не смогли установить точное время и причину смерти.

Тело мертвой было согнуто до размеров морозильной камеры.

Женщину задержали и арестовали.

В Японии решили казнить убийцу

В Японии к смертной казне приговорили мужчину, который убил девять человек.

Почти все его жертвы — женщины, одной из них было всего 15 лет.

Больше новостей Японии читайте на Фактах ICTV.