AstraZeneca поставит в ЕС дополнительные 9 млн доз вакцины от Covid-19

Британско-шведская компания AstraZeneca поставит в Евросоюз 9 млн дополнительных доз вакцины от коронавируса в первом квартале 2021 года.

Об этом сообщила в Twitter глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, в первой партии будет 40 млн доз препарата.

Более того, поставки начнутся на неделю запланированного срока.

Компания также расширит свои производственные мощности в Европе.

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В компании AstraZeneca недавно сообщили, что смогут доставить ЕС только 25% из 100 млн доз, ожидаемых в первом квартале 2021 года.

Франция и Германия уже пригрозили судебными исками из-за срыва запланированных поставок вакцины AstraZeneca.

В ЕС подозревают, что это связано с перенаправлением доз с заводов в Бельгии и Нидерландах в Великобританию.