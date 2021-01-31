AstraZeneca поставит в ЕС дополнительные 9 млн доз вакцины от Covid-19

Британско-шведская компания AstraZeneca поставит в Евросоюз 9 млн дополнительных доз вакцины от коронавируса в первом квартале 2021 года.
Об этом сообщила в Twitter глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
По ее словам, в первой партии будет 40 млн доз препарата.
Более того, поставки начнутся на неделю запланированного срока.
Компания также расширит свои производственные мощности в Европе.
В компании AstraZeneca недавно сообщили, что смогут доставить ЕС только 25% из 100 млн доз, ожидаемых в первом квартале 2021 года.
Франция и Германия уже пригрозили судебными исками из-за срыва запланированных поставок вакцины AstraZeneca.
В ЕС подозревают, что это связано с перенаправлением доз с заводов в Бельгии и Нидерландах в Великобританию.