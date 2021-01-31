Юлию Навальную после задержания на акции в поддержку ее мужа – российского оппозиционера Алексея Навального – вечером 31 января отпустили домой.
В московской полиции составили административный протокол об участии в несогласованной акции, рассказала ее адвокат Светлана Давыдова.
По ее словам, протокол рассмотрит в понедельник Щербинский суд Москвы.
31 января почти в 150 городах РФ прошли митинги с требованием освободить Алексея Навального.
Полиция задержала на акциях протеста около 4,5 тыс. человек, в том числе жену оппозиционера Юлию Навальную.
Российские силовики применили против митингующих газ и электрошокеры.
Фото: Юлия Навальная