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Факты / Мир / Росія
Валентина Летяк |

Жену Навального отпустили после составления протокола

Юлию Навальную после задержания на акции в поддержку ее мужа – российского оппозиционера Алексея Навального – вечером 31 января отпустили домой.

Юлія Навальна

В московской полиции составили административный протокол об участии в несогласованной акции, рассказала ее адвокат Светлана Давыдова.

По ее словам, протокол рассмотрит в понедельник Щербинский суд Москвы.

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31 января почти в 150 городах РФ прошли митинги с требованием освободить Алексея Навального.

Полиция задержала на акциях протеста около 4,5 тыс. человек, в том числе жену оппозиционера Юлию Навальную.

Российские силовики применили против митингующих газ и электрошокеры.

Фото: Юлия Навальная

Источник: Интерфакс

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