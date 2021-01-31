Израиль передаст вакцину от коронавируса палестинцам в Секторе Газа

Впервые с начала вакцинации Израиль передаст 5 тыс. доз препаратов Pfizer и Moderna для палестинцев.

Об этом заявили в министерстве обороны Израиля. Палестинские чиновники предложение пока не комментировали.

Речь идет о палестинском населении, проживающем в Секторе Газа и на оккупированном Западном берегу Иордана.

До этого израильская кампания вакцинации включала только арабских граждан Израиля и палестинцев, проживающих в аннексирована восточном Иерусалиме.

По последним данным Минздрава Израиля, первую дозу вакцины от коронавируса получила уже треть всего населения страны.

Позиция ВОЗ

ВОЗ и ООН неоднократно критиковали израильские власти за “избирательность” вакцинации от коронавируса.

Правозащитные организации заявили, что Израиль должен защищать и поддерживать благосостояние палестинцев.

В то же время официальный Тель-Авив оспорил этот аргумент: согласно временным мирным соглашениям 1990-х годов, Израиль не обязан обеспечивать палестинцев наравне с гражданами страны.

В Минздраве также отметили, что никаких запросов о помощи с вакцинацией со стороны палестинцев не поступало.