102 083 344 инфицированных – такая статистика распространения коронавируса в мире по состоянию на вечер 31 января.
За последний день еще 501 930 жителей планеты сдали позитивный тест на Covid-19.
При этом умерло в результате осложнений инфекции 11 986 больных, а за все время – 2 209 195.
Где больше всего случаев инфицирования коронавирусом:
- США — 25 676 612;
- Индия — 10 746 183;
- Бразилия — 9 118 513;
- Россия — 3 850 439;
- Великобритания — 3 743 738.
Страны с наибольшим количеством летальных случаев:
- США — 433 173;
- Бразилия — 222 666;
- Мексика – 156 579
- Индия – 154 274;
- Великобритания — 103 126.
Коронавирус в Украине
31 января в Украине обнаружили 3 177 новых случаев коронавируса, а в целом с начала пандемии заразились 1 219 455 человек.
Выздоровели за сутки более 4,1 тыс. пациентов (за время эпидемии – 1 018 784), а умерли 79 украинцев (в целом — 22 707).