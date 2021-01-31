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Факты / Мир
Валентина Летяк |

Полмиллиона новых больных: коронавирус в мире 31 января

102 083 344 инфицированных – такая статистика распространения коронавируса в мире по состоянию на вечер 31 января.

коронавірус, карантин

За последний день еще 501 930 жителей планеты сдали позитивный тест на Covid-19.

При этом умерло в результате осложнений инфекции 11 986 больных, а за все время – 2 209 195.

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Где больше всего случаев инфицирования коронавирусом:

  • США — 25 676 612;
  • Индия — 10 746 183;
  • Бразилия — 9 118 513;
  • Россия — 3 850 439;
  • Великобритания — 3 743 738.

Страны с наибольшим количеством летальных случаев:

  • США — 433 173;
  • Бразилия — 222 666;
  • Мексика – 156 579
  • Индия – 154 274;
  • Великобритания — 103 126.

Коронавирус в Украине

31 января в Украине обнаружили 3 177 новых случаев коронавируса, а в целом с начала пандемии заразились 1 219 455 человек.

Выздоровели за сутки более 4,1 тыс. пациентов (за время эпидемии – 1 018 784), а умерли 79 украинцев (в целом — 22 707).

Фото: Depositphotos

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