В США конгрессмен заразился коронавирусом после двух прививок Pfizer

Конгрессмен-демократ штата Массачусетс Стивен Линч заболел коронавирусом. На днях он получил вторую дозу вакцины Pfizer.
Сейчас Стивен Линч находится на самоизоляции: по данным его пресс-службы, политик болеет бессимптомно.
Отмечается, что Стивен Линч присутствовал на инаугурации Джо Байдена.
Представители компании Pfizer напомнили, что их вакцина не защищает от заражения Covid-19, однако эффективно борется с серьезными симптомами.
По официальным данным, первую дозу вакцины Pfizer или Moderna получили уже почти 26 млн американцев.
В начале января в США после вакцинации коронавирусом заболел Кевин Брейди — конгрессмен от Республиканской партии.
Накануне Нового года его проверили на коронавирус, и результат оказался отрицательным, однако следующий тест показал наличие вируса в организме политика.
Кевина Брейди также вакцинировали препаратом Pfizer.
Фото: Rep. Stephen Lynch