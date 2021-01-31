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Факты / Мир
Наташа Тарчевська |

В США конгрессмен заразился коронавирусом после двух прививок Pfizer

Конгрессмен-демократ штата Массачусетс Стивен Линч заболел коронавирусом. На днях он получил вторую дозу вакцины Pfizer.

В США конгрессмен заразился коронавирусом после двух прививок Pfizer

Сейчас Стивен Линч находится на самоизоляции: по данным его пресс-службы, политик болеет бессимптомно.

Отмечается, что Стивен Линч присутствовал на инаугурации Джо Байдена.

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Представители компании Pfizer напомнили, что их вакцина не защищает от заражения Covid-19, однако эффективно борется с серьезными симптомами.

По официальным данным, первую дозу вакцины Pfizer или Moderna получили уже почти 26 млн американцев.

В начале января в США после вакцинации коронавирусом заболел Кевин Брейди — конгрессмен от Республиканской партии.

Накануне Нового года его проверили на коронавирус, и результат оказался отрицательным, однако следующий тест показал наличие вируса в организме политика.

Кевина Брейди также вакцинировали препаратом Pfizer.

Фото: Rep. Stephen Lynch

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