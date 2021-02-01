Вакцинация от коронавируса в мире будет отслеживаться в реальном времени.

Соответствующий онлайн-ресурс с картами и инфографика разработали исследователи Оксфордского университета в Великобритании.

На сайте Covid-vaccinations в режиме реального времени рассчитывается интенсивность вакцинации в мире, ежедневные дозы вакцин от коронавируса, введенные на 100 человек.

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Также ведется статистика по общему количеству введенных доз вакцины и количеству граждан, успевших получить хотя бы одну дозу вакцины.

Отдельно онлайн-сервис фиксирует общую долю населения мира, полностью вакцинированную от коронавируса.

Согласно карте, наиболее продуктивно вакцинация в мире проходит в Израиле, Арабских Эмиратах и Великобритании.

Таким образом, именно в этих странах больше всего граждан, которые уже получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса.

Исследователи объясняют: интенсивность вакцинации в мире не равна общему количеству вакцинированных лиц.

Ниже представлен рейтинг стран, где сделали больше всего вакцинаций от коронавируса.

В этом списке в первую тройку вошли США, Китай и Великобритания.

По состоянию на 1 февраля любые данные о вакцинации в Украине на картах и инфографика отсутствуют.

Вакцинация в Украине

Главный санитарный врач Виктор Ляшко назвал дату, когда в Украине начнется вакцинация против коронавируса.

Он отметил, что сейчас многие процессы находятся на этапе согласования, но выразил надежду, что вакцинация может начаться уже 15 февраля.

Какой именно вакциной будут прививать граждан, тоже неизвестно. По словам Виктора Ляшко, это зависит от того, какой препарат придет первым.

МОЗ Украины рассчитывает на поставки вакцин от компаний Pfizer и Sinovac.

В рамках глобальной помощи COVAX Украине обещали безвозмездно предоставить от 8 до 16 млн доз вакцин.

На первом этапе прививочной кампании планируется вакцинировать почти 367,5 тыс. украинцев.