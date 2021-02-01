Уровень инфицирования коронавирусом в мире держится на высоком уровне. По состоянию на вечер 1 февраля зарегистрировано еще 462 194 новых случая.
При этом общее количество зараженных на планете достигло 102 399 513.
По данным ВОЗ, жертвами Сovid-19 за все время пандемии стали 2 217 005 человек, из которых 11 228 – за последний день.
В каких странах больше всего случаев инфицирования коронавирусом:
- США — 25 817 939;
- Индия — 10 753 610;
- Бразилия — 9 176 975;
- Россия — 3 850 439;
- Великобритания — 3 743 738.
Украина в этом списке держится на 17 месте – между Ираном и Перу.
Где больше всего смертей от осложнений Сovid-19:
- США — 436 051;
- Бразилия — 223 945;
- Мексика – 158 074;
- Индия – 154 392;
- Великобритания — 103 126.
Коронавирус в Украине
Ситуация с распространением коронавируса в Украине имеет тенденцию к снижению уровня заболеваемости. По состоянию на 1 февраля зафиксировали 2 030 новых случаев Сovid-19, что на 1 147 меньше по сравнению с предыдущим днем.
При этом за все время эпидемии коронавирусом заразились уже 1 221 485 украинцев.
Умерли за это время 22 768 больных, в том числе 61 – за день.
Выздоровел за сутки 5 131 пациент, а в целом 1 023 915.