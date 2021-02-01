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Факты / Мир
Валентина Летяк |

Испания переходит на четырехдневную неделю: коронавирус в мире 1 февраля

Уровень инфицирования коронавирусом в мире держится на высоком уровне. По состоянию на вечер 1 февраля зарегистрировано еще 462 194 новых случая.

коронавірус у світі

При этом общее количество зараженных на планете достигло 102 399 513.

По данным ВОЗ, жертвами Сovid-19 за все время пандемии стали 2 217 005 человек, из которых 11 228 – за последний день.

В каких странах больше всего случаев инфицирования коронавирусом:

  • США — 25 817 939;
  • Индия — 10 753 610;
  • Бразилия — 9 176 975;
  • Россия — 3 850 439;
  • Великобритания — 3 743 738.

Украина в этом списке держится на 17 месте – между Ираном и Перу.

Где больше всего смертей от осложнений Сovid-19:

  • США — 436 051;
  • Бразилия — 223 945;
  • Мексика – 158 074;
  • Индия – 154 392;
  • Великобритания — 103 126.

Коронавирус в Украине

Ситуация с распространением коронавируса в Украине имеет тенденцию к снижению уровня заболеваемости. По состоянию на 1 февраля зафиксировали 2 030 новых случаев Сovid-19, что на 1 147 меньше по сравнению с предыдущим днем.

При этом за все время эпидемии коронавирусом заразились уже 1 221 485 украинцев.

Умерли за это время 22 768 больных, в том числе 61 – за день.

Выздоровел за сутки 5 131 пациент, а в целом 1 023 915.

Фото: Depositphotos

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