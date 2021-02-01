Не хватает пенсии: бывший президент Польши Лех Валенса ищет работу

Бывший президент Польши Лех Валенса ищет дополнительную работу, поскольку ему не хватает пенсионных средств.

77-летний Валенса заявил, что из-за пандемии не может летать с лекциями за границу, а его пенсии в 6 тыс. злотых ($1 605) не хватает.

— Я не знаю, что делать, потому что я не могу летать на лекции, и мне нужно немного подзаработать, потому что моя жена тратит больше, чем у нас есть, — признался он.

Бывший президент по профессии электрик, сейчас хочет найти дополнительную работу.

— Лучше чувствую себя электриком. Я до сих пор помню закон Ома, закон Кирхгофа и еще несколько вещей. Но все изменилось, и я не знаю, не убьют ли меня сейчас эти машины, — сказал он.

В ноябре 2020 года в одном из интервью президент рассказал, что стал банкротом.

— После шести месяцев в такой ситуации, как сейчас, я пойду с сумками и буду собирать деньги перед церковью, и я бросил свою последнюю работу, потому что условия были ниже моих потребностей, — сказал Валенса сейчас.

Лех Валенса был президентом Польши в 1990-95 годах. Он является соучредителем и первым руководителем профсоюза Солидарность.

В 1995 году Валенса проиграл выборы Александру Квасьневскому. После поражения на выборах в 1996 году он вернулся на свою прежнюю работу электрика на судоверфи.

Источник: Onet