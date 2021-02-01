Президент США Джо Байден обещает немедленно пересмотреть санкции в отношении Мьянмы, где 1 февраля военные захватили власть.

– Захват власти в Мьянме со стороны военных, задержание Аун Сан Су Чжи и других гражданских чиновников, объявление чрезвычайного положения является прямым посягательством на переход страны к демократии и верховенства права. В условиях демократии сила никогда не должна стремиться превзойти волю народа или пытаться стереть результат надежных выборов, – заявил Байден.

По убеждению главы США, международное сообщество должно объединиться, чтобы заставить военных Мьянмы немедленно отказаться от властных полномочий, освободить задержанных активистов и должностных лиц, снять все телекоммуникационные ограничения и воздержаться от насилия против мирного населения.

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Ради восстановления демократии, США будет сотрудничать со всеми, кто поддерживает народ Мьянмы.

Переворот в Мьянме

1 февраля военные устроили переворот в Мьянме. Они задержали президента Вин Мьина, а также его госсоветника и главу МИД Аун Сан Су Чжи.

В столице Мьянмы Нейпьидо исчезла телефонная связь и интернет. Вице-президент Мьин Шве объявил о введении в стране режима чрезвычайного положения на один год.

Эскалация ситуации между гражданским правительством и армией в Мьянме впервые произошла осенью. 8 ноября 2020 года в стране состоялись парламентские выборы, по результатам которых партия Национальная лига за демократию получила в обеих палатах союзного парламента большинство мест, что позволяло сформировать правительство. Однако другие партии и военные назвали выборы сфальсифицированными.

До 2011 года власть в Мьянме принадлежала военным. В 2015 году генералы добровольно передали часть власти лауреату Нобелевской премии мира Су Чжи.