Карантин в Украине и мире — главные новости о коронавирусе за 1 февраля 2021

Каждый день в мире становится все больше больных Covid-19. Лидеры стран вводят новые противоэпидемические ограничения, чтобы сдержать распространение болезни.

Факты ICTV подготовили самые главные новости о коронавирусе за 1 февраля.

Коронавирус в Украине

В Украине по состоянию на 1 февраля всего 1 221 485 случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки обнаружили 2 030 больных. В стране провели 12 825 тестов на Covid-19 (в частности методом ПЦР — 9 873, методом ИФА — 2 952). От осложнений, вызванных коронавирусом, всего умерли 22 768 людей.

В Украине действуют ограничения оранжевой карантинной зоны, которые продлятся как минимум до 31 марта. Во время адаптивного карантина запрещена работа спортзалов, фитнес-центров и учреждений культуры. Также не разрешаются массовые мероприятия с участием более 20 человек.

В Украине запустят сайт для записи на вакцинацию от коронавируса. Прививки будут делать тремя способами: по предварительной записи на сайте, через семейного врача или по приглашению от Центра первичной медико-санитарной помощи в телефонном режиме.

Премьер-министр Денис Шмыгаль допускает возможность ослабления карантина до уровня желтой и зеленой зон в некоторых регионах.

Коронавирус в мире

Ученые создали карту, на которой можно посмотреть вакцинацию в мире в режиме реального времени. На сайте рассчитываю ежедневные дозы вакцин от коронавируса, введенные на 100 человек. Также в этой статистике можно увидеть общее количество введенных доз и граждан, которые вакцинировались от Codid-19 хотя бы один раз.

Три крупных университета в Австралии предлагают скидки до 20% для иностранных студентов, которые учатся онлайн. Такие меры приняли потому, что им запретили въезд в Австралию из-за ограничений Covid-19.

Много бездомных людей спят на улицах в столице Италии Риме по причине того, что им отказали в ночлеге из-за ограничений, связанных с коронавирусом. На торговых улицах в центре, на ступенях церквей и возле супермаркетов появились самодельные кровати.

Европейский союз планирует вакцинировать от Covid-19 к концу лета 70% взрослых. AstraZeneca увеличит поставки вакцины против коронавируса в ЕС на 30%. Компании BioNTech и Pfizer пообещали ЕС 75 млн дополнительных доз.

Страна Гана в Западной Африке ужесточила противоэпидемические ограничения из-за роста случаев заражения вирусом. В частности ввели запрет на общественные собрания. Школы совсем недавно открыли после 10-месячного закрытия, но президент Нана Акуфо-Аддо заявил, что государству необходимо вернуться к более строгим мерам.

Пакистан получил свою первую партию доз вакцины от Covid-19. Страна получила 500 тыс. доз от китайской компании Sinopharm.

Школы Чикаго отменили индивидуальные занятия по причине того, что округ и учителя не смогли прийти к соглашению по плану безопасности от Covid-19.

Группа под руководством Всемирной организации здравоохранения, занимающаяся расследованием причин пандемии Covid-19, посетила Центр по контролю и профилактике заболеваний в центральном районе Китая Хубэй. Команда также побывала в больницах, где обнаружили ранние случаи заболевания, рынки и выставку в Ухане.

Великобритания заказала дополнительные 40 млн доз вакцины Valneva от коронавируса. Общая стоимость лекарств составила до €1,4 млрд.

Covax предполагает доставить 35,3 млн доз вакцины AstraZeneca от Covid-19 в 36 стран Карибского бассейна и Латинской Америки до конца июня. Панамериканская организация здравоохранения заявила, что региону Америки необходимо провести иммунизацию около 500 млн человек для борьбы с пандемией.

Подробную статистику коронавируса в мире можно найти в материале Фактов ICTV.