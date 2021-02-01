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Факты / Мир
Євгенія Шапоренко |

Сиденье для унитаза Адольфа Гитлера выставили на аукционе

На аукцион Alexander Historical Auctions выставили сиденье для унитаза Адольфа Гитлера.

аукцион

Утверждается, что реликвия была украдена американским солдатом из личной ванной нацистского лидера в убежище Бергхоф в Баварских Альпах.

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Стоимость уникального предмета оценивается примерно в $15 тыс. при стартовой ставке в $5 тыс.

Сотрудники аукциона описывают сиденье для унитаза как один из самых привлекательных предметов, которые когда-либо можно было добавить в коллекцию реликвий Второй мировой войны.

Дом Гитлера перестроят в полицейский участок

Дом, в котором родился Адольф Гитлер, станет полицейским участком.

Ремонтные работы в доме Гитлера уже начались: всего они будут стоить около $5,6 и продлятся до 2023 года.

Источник: Alexander Historical Auctions

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