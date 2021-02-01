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Факты / Мир
Марія Степанюк |

Возобновили работу галереи и ТРЦ: в Польше смягчили ограничения

Правительство Польши принялj решение смягчить с 1 февраля в стране ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса.

Польща, Варшава

В стране снова будут работать магазины и торговые центры, которые были закрыты с конца декабря 2020 года.

Также с понедельника в Польше возобновят работу галереи искусства и музеи.

До сегодня в стране работали только аптеки, продовольственные магазины и магазины, которые продают товары первой необходимости.

— С 1 февраля откроют магазины в торговых центрах, а также художественные галереи и музеи, но с соблюдением санитарного режима. Основы деятельности ресторанов, пабов, отелей и спортивных объектов остаются без изменений, — сказал министр здравоохранения Польши Адам Недзельский.

Также с 1 февраля отменят часы, в которые обслуживают пожилых людей. Требования ношение масок и соблюдение социальной дистанции остаются в силе.

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По словам Недзельского, сейчас ситуация с коронавирусом в Польше выдается стабилизированной, однако факторами риска остается международная ситуация и мутации коронавируса.

Источник: Polska Times

Фото: Pexels

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