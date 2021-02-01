В горах Шотландии спасли двоих человек, которые попали в затруднительное положение во время подъема на гору, а после этого оштрафовали их.

Альпинисты поднимались на наивысшую гору Великобритании Бен-Невис, но у них возникли сложности, из-за чего они вынуждены были обратиться к спасателям.

Те с помощью вертолета вызволили альпинистов, они не были травмированы.

После проведения спасательной операции, которая длилась около 90 минут, мужчин оштрафовали за нарушение карантина.

Теперь они вынуждены будут заплатить за нарушение противоэпидемических мер по борьбе с коронавирусом.

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Штрафы за карантин в Украине

В Украине с 14 января начало действовать нововведение, согласно которому бизнес будут штрафовать за допуск людей без масок в общественные места.

Кроме того, в защитных средствах должны находиться и сами предприниматели и работники заведений.

Подробнее о штрафах за нарушение карантина читайте на Фактах ICTV.