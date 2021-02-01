Европейский Союз создаст структуру взаимодействия с фармацевтическими компаниями в чрезвычайных ситуациях.

Такое решение было принято на фоне сбоев в поставках вакцин от коронавируса.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен провела встречу с руководителями BionNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson, Curevac и Sanofi.

Комиссия создаст Управление готовности и реагирования на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения ЕС, чтобы обеспечить структурированный подход на случаи пандемии. Это поможет предвидеть угрозы и определять соответствующие меры.

Сейчас уже запускается пилотный проект Европейская готовность к биологической защите. Его цель — финансировать разработку вакцин и увеличить их производство в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

Несколько дней назад Всемирная организация здравоохранения призвала развитые страны замедлить вакцинацию против Covid-19, чтобы препаратов хватило другим странам.

В ВОЗ ранее также раскритиковали решение Европейского Союза установить ограничения на экспорт вакцин от коронавируса.

По словам вице-президента организации Марианджела Симао, такое решение является очень тревожной тенденцией.