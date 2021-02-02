Известный британский ветеран, сэр Том Мур умер от коронавируса. Ему было 100 лет.

Последние несколько недель Том Мур лечился от пневмонии. Печальную весть подтвердили родные британского ветерана.

— С прискорбием мы сообщаем о смерти нашего дорогого отца, капитана сэра Тома Мура, — говорится в сообщении дочери.

Капитан Том Мур прославился на весь мир после открытия благотворительного фонда для борьбы с Covid-19. Внимание всей британской прессы было приковано к ветерану весной 2020 года, во время первого локдауна в стране.

Специально к своему 100-му дню рождения Том Мур прошел 100 кругов вокруг своего сада, расположенного в его 25-метровом дворе.

Он планировал собрать 1 тыс. фунтов стерлингов. Однако позиция ветерана вдохновила людей со всего мира, которые откликнулись на его просьбу.

За все время работы фонда Том Мур собрал почти 33 млн фунтов стерлингов для помощи Национальной службе здравоохранения в борьбе с Covid-19.

Фото: Captain Tom Moore