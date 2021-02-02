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Факты / Мир
Людмила Богданова |

Pfizer планирует заработать $15 млрд на продаже вакцины в 2021 году

Американская фармацевтическая компания Pfizer и ее немецкий партнер — биотехнологическая компания BioNTech планируют заработать на вакцине от коронавируса $15 млрд в 2021 году.

вакцина Pfizer

Об этом говорится в финансовом плане, обнародованном на сайте Pfizer. Однако прогноз составлен на основе уже имеющихся договоров. Заключив новые соглашения, разработчики препарата смогут приумножить доход.

По состоянию на 2 февраля Pfizer обеспечила поставку 65 млн доз препарата, в частности 29 млн в США. Компания заявила, что потенциально может изготовить два млрд доз во всем мире до конца 2021 года на основе расширения своих мощностей.

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Украина получит вакцину Pfizer

Украина получит вакцину Pfizer в середине февраля. В рамках инициативы по распределению препарата Covavax в Украину поступит 117 тыс. доз препарата.

В ближайшее время заработает онлайн-платформа, где граждане смогут записаться на вакцинацию.

Источник: Pfizer

Фото: Depositphotos

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