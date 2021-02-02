Коронавирус в Украине и мире не отступает. По состоянию на 2 февраля 2021 в мире выявлено 102 817 575 случаев заболевания, за минувшие сутки — 361 701.

За период пандемии от осложнений Covid-19 умерло более 2,2 млн человек, за последние 24 часа количество летальных случаев составило 7 851.

Лидерами по количеству больных остаются США, Индия, Бразилия, Россия и Великобритания.

Коронавирус в мире — последние новости

По данным издания Bloomberg, в мире было произведено более 101 млн прививок от коронавируса в 64 странах. Темпы вакцинации продолжают расти, средний показатель за день составляет 4,25 млн доз.

В Китае разоблачили сеть, которая продавала поддельную вакцину. Во время обысков изъяли три тыс. доз фальшивки. Задержали 80 человек.

Германия уже начала заказывать вакцину на следующий 2022-й год, чтобы иметь препарат в запасе. Канцлер Ангела Меркель предположила, что прививки от коронавируса придется делать каждый год.

Великобритания планирует протестировать 80 тыс. жителей страны, чтобы выявить новый штамм Covid-19 из Южной Америки.

В Испании предлагают расширить список профессий, представители которых имеют приоритетное право на прививку. В частности планируют добавить официантов, таксистов и кассиров супермаркетов.

Республика Сербская (государственное образование на территории Боснии и Герцеговины) получила первую партию российской вакцины Спутник V. Массовую вакцинацию начнут уже через две недели. Армения также заказала российский препарат.

Карантин и коронавирус в Украине

Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что в Украине нет ни одного региона, который мог бы войти в красную зону карантина. Он подчеркнул, что в планах Минздрава — перейти на адаптивный карантин, который предусматривает разделение на зоны.

2 февраля МОЗ Украины сообщило о 2 394 новых случаях заражения, в целом за период пандемии зарегистрировано 1 223 879 больных.

За последние сутки от осложнений Covid-19 умерло 156 пациентов, а выздоровели 11 457. Подробнее о коронавирусе в Украине читайте на Фактах ICTV.