2 февраля в Москве после оглашения решения суда по делу Алексея Навального, которого приговорили к 3,5 годам колонии, начались задержания людей, которые пришли поддержать российского политика.

По данным СМИ, силовики задержали людей на Манежной площади.

Кроме того, во время суда и после него на улицах российской столицы появилось большее количество правоохранителей.

Также по распоряжению силовиков были закрыты станции метро, в частности Охотный ряд и Театральная, которые находятся рядом с Манежной площадью.

Суд по делу Навального

Во вторник, 2 февраля, по ходатайству Федеральной службы исполнения наказаний РФ Симоновский суд Москвы приговорил Алексея Навального к 3,5 годам колонии общего режима.

Политику заменили условный срок на реальный в деле об Ив Роше (еще в 2012 году его обвиняли в хищении и легализации денежных средств французского подразделения компании Ив Роше, тогда ему дали условный срок).

Защитники оппозиционера будут оспаривать это решение суда. Подробнее о суде по делу Навального читайте на Фактах ICTV.