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Факты / Мир
Анастасія Дячкіна |

Более 32,8 млн: в США количество вакцинированных от Covid-19 превысило больных

В США количество людей, получивших одну или обе дозы вакцины от коронавируса, превысило количество заболевших с начала пандемии.

Вакцина, коронавірус

Так, вакцину от коронавируса Covid-19 в США успели получить 32,8 млн человек, в среднем это 1,34 миллиона доз в день.

В то же время статистика распространения инфекции свидетельствует о 26,2 миллиона больных в Соединенных Штатах.

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Также в США с начала пандемии от коронавируса умерли 443 035 человек. Больше всего смертей зафиксировали в январе 2021 года и в апреле и декабре 2020 года.

Количество смертей идет на спад после пиковой смертности 12 января, когда подтвердили 4 484 летальных случая в сутки.

Всего в 64 странах мира было введено более 101 миллионов доз. Темпы вакцинации продолжают расти, средний показатель составляет примерно 4,25 миллиона доз в день.

Коронавирус в мире

Уровень инфицирования коронавирусом в мире держится на высоком уровне. По состоянию на вечер 1 февраля зарегистрировано еще 462 194 новых случая.

При этом общее количество зараженных на планете достигло 102 399 513.

По данным ВОЗ, жертвами Сovid-19 за все время пандемии стали 2 217 005 человек, из которых 11 228 – за последний день.

Источник: Bloomberg Vaccine Tracker

Фото: Depositphotos

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