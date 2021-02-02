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Факты / Мир
Людмила Грубнік |

Похож на британскую мутацию: во Вьетнаме обнаружили новый штамм коронавируса

Во Вьетнаме обнаружили новый штамм коронавируса, который по своим характеристикам похож на мутацию, которую ранее обнаружили в Великобритании.

Коронавірус

По информации специалистов Национального института гигиены и эпидемиологии страны, вирус нашли в анализах пациентов с коронавирусом из двух провинций.

В то же время они не сообщают детали о мутации, ее влиянии на ход болезни у человека. Они лишь отмечают, что вариант похож на британский вирус.

В стране также обнаружили случаи заражения южноафриканской мутацией коронавируса.

Варианты коронавируса

Почти с самого начала пандемии коронавируса в мире начали фиксировать новые штаммы вируса.

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Больше всего волнений было связано с британским вариантом, который, по мнению специалистов, быстрее распространяется.

Подробнее о новых вариантах коронавируса читайте на Фактах ICTV.

Источник: VGP

Фото: Depositphotos

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