Количество новых случаев коронавируса в мире снижается третью неделю подряд. Сейчас появляется возможность контролировать уровень инфекции.

Об этом во время брифинга заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус.

Глава ВОЗ добавил, что во многих странах все еще растет количество случаев заболевания, но на глобальном уровне новости обнадеживающие.

— Это показывает, что этим вирусом можно управлять. И это показывает, что если мы продолжим применять те же проверенные меры общественного здоровья, мы сможем предотвратить инфекцию и спасти жизнь, — сказал Гебрейесус.

Глава организации подчеркнул важность мер предосторожности, которые необходимо соблюдать, чтобы уберечь друг друга.

— Контроль над распространением вируса спасает жизнь сейчас и спасает жизни позже, уменьшая вероятность появления новых вариантов. И это помогает обеспечить эффективность вакцин, — добавил он.

Замедление вакцинации

Всемирная организация здравоохранения призвала развитые страны замедлить вакцинацию против Covid-19, чтобы препаратов хватило другим странам.

Она отметила, что вместо того, чтобы охватить вакцинами одну страну, нужно охватить все.

В ВОЗ ранее также раскритиковали решение Европейского Союза установить ограничения на экспорт вакцин от коронавируса.