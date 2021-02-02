В Испании коронавирус признали профессиональным заболеванием сотрудников медицинской сферы.

Представители правительства страны одобрили это решение, пишет пресс-служба Генерального совета официальных медицинских ассоциаций государства.

Это нововведение позволяет врачам использовать льготы социального страхования.

Ранее заболевание коронавирусом квалифицировалось как профессиональная непредвиденная ситуация, которая возникла в результате несчастного случая на производстве.

Вакцинация против коронавируса в Испании

В Испании активно продолжается процесс вакцинации населения против коронавируса.

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При этом не все граждане переносят прививку хорошо. По информации СМИ, 78 пенсионеров заболели вирусом после проведения вакцинации, есть и летальные случаи.

Подробнее о вакцинации против коронавируса в Испании и других странах мира читайте в материалах на сайте Факты ICTV.

Источник: Organización Médica Colegial