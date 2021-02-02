В Испании коронавирус признали профессиональным заболеванием сотрудников медицинской сферы.
Представители правительства страны одобрили это решение, пишет пресс-служба Генерального совета официальных медицинских ассоциаций государства.
Это нововведение позволяет врачам использовать льготы социального страхования.
Ранее заболевание коронавирусом квалифицировалось как профессиональная непредвиденная ситуация, которая возникла в результате несчастного случая на производстве.
Вакцинация против коронавируса в Испании
В Испании активно продолжается процесс вакцинации населения против коронавируса.
При этом не все граждане переносят прививку хорошо. По информации СМИ, 78 пенсионеров заболели вирусом после проведения вакцинации, есть и летальные случаи.
????⚕️El CGCOM celebra la calificación de “enfermedad profesional” para los profesionales de la Medicina contagiados de COVID-19
Nota de prensa ➡️ https://t.co/zao6xzLbbV#enfermedadprofesional #COVID19 #coronavirus #medicos #médicas #Medicina pic.twitter.com/APBm0Ytoqw
— Organización Médica Colegial #HAYQUEVACUNARSE (@OMC_Espana) February 2, 2021
Подробнее о вакцинации против коронавируса в Испании и других странах мира читайте в материалах на сайте Факты ICTV.
Источник: Organización Médica Colegial