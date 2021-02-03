Вакцина от коронавируса компании AstraZeneca и Оксфордского университета дает 100% защиты от тяжелого течения болезни, госпитализации и смерти, а в целом ее эффективность возросла с 70% до 82%.

Такие промежуточные результаты третьей фазы испытаний препарата, о которых информирует фармкомпания.

Улучшить действенность вакцины удалось благодаря увеличению интервала между двумя дозами препарата до 12 недель.

В испытаниях приняли участие 17 177 человек в Великобритании, Южно-Африканской Республике и Бразилии. Из них только у 332 обнаружили симптомы коронавируса.

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В ближайшее время Всемирная организация здравоохранения планирует внести вакцину от коронавируса Covid-19 производства англо-шведской компании AstraZeneca в список препаратов для чрезвычайного использования.

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) уже разрешило применение этой вакцины на территории ЕС.

Джерело: AstraZeneca