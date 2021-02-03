Израиль начнет вакцинировать от коронавируса школьников старших классов

Правительство Израиля согласовало вакцинацию от коронавируса для подростков, начиная с 16 лет.

Новое правило начнет действовать с четверга, 4 февраля. Таким образом Израиль закрепит лидирующие позиции в рейтинге стран, которые проводят активную вакцинацию против коронавируса.

Раньше детям (лицам, не достигшим 18 лет) не делали такие прививки, поскольку пациенты такого возраста не привлекались к испытаниям препаратов против Covid-19.

По состоянию на среду, 3 февраля, в Израиле вакцину получили уже 3 236 859 граждан, из которых 1 855 071 — дважды. Всего в стране проживает 8,8 млн человек.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заверил, что до конца февраля от коронавируса вакцинируют 90% израильтян в возрасте от 50 лет.

Коронавирус в Израиле

По состоянию на вечер 3 февраля Израиль находится на 27-м месте в мировом рейтинге распространения Covid-19.

С начала пандемии в стране обнаружили 667,2 тыс. случаев коронавируса. За минувшие сутки добавилось еще 7,2 тыс. случаев.

Согласно данным сервиса Covid-vaccinations, Израиль возглавляет мировой рейтинг интенсивности вакцинации от коронавируса.

Источник: Times of Israel