Всемирная организация здравоохранения зафиксировала новый рекорд смертности от коронавируса в мире в течение неделю.

По данным ВОЗ, за период с 25 по 31 января в мире зарегистрировали 96 364 смертей от последствий Covid-19.

Почти половина смертей приходятся на Северную и Южную Америку — 47 277.

В Европе за неделю умерло на 10 тыс. меньше людей — 36 674 инфицированных.

Предыдущий рекорд смертности за неделю фиксировали в период с 11 до 17 января — 93 882 летальных случая.

Статистика коронавируса от ВОЗ на утро 3 февраля свидетельствует о 102 942 987 больных, от осложнений, вызванных Covid-19, умерло 2 232 233 человека.

Всемирная организация здравоохранения призвала развитые страны замедлить вакцинацию против Covid-19, чтобы препаратов хватило другим странам.