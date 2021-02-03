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Факты / Мир
Анастасія Дячкіна |

Почти 100 тыс.: ВОЗ зафиксировала новый рекорд смертности от Covid-19 за неделю

Всемирная организация здравоохранения зафиксировала новый рекорд смертности от коронавируса в мире в течение неделю.

коронавірус в україні

По данным ВОЗ, за период с 25 по 31 января в мире зарегистрировали 96 364 смертей от последствий Covid-19.

Почти половина смертей приходятся на Северную и Южную Америку — 47 277.

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В Европе за неделю умерло на 10 тыс. меньше людей — 36 674 инфицированных.

Предыдущий рекорд смертности за неделю фиксировали в период с 11 до 17 января — 93 882 летальных случая.

Статистика коронавируса от ВОЗ на утро 3 февраля свидетельствует о 102 942 987 больных, от осложнений, вызванных Covid-19, умерло 2 232 233 человека.

Всемирная организация здравоохранения призвала развитые страны замедлить вакцинацию против Covid-19, чтобы препаратов хватило другим странам.

Фото: Depositphotos

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