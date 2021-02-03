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Факты / Мир
Оксана Доротюк |

Мексика одобрила использование вакцины от коронавируса Спутник V

Министр здравоохранения Мексики Хорхе Алькосер подписал контракт на поставки вакцины против коронавируса Спутник V.

російська вакцина Супутник V

Федеральная комиссия по защите от санитарных рисков (Cofepris) выдала разрешение на экстренное использование препарата Российской Федерации.

Заместитель министра здравоохранения Уго Лопес-Гателль отметил, что сообщение о регистрации еще одной вакцины вселяет оптимизм.

С конца февраля 2020 года в Мексике на коронавирус инфицировалось около 2,06 млн человек, умерли почти 160 тыс. пациентов.

24 декабря 2020 года в стране началась вакцинация медицинского персонала от коронавируса. Власти уже использовала более 677 тыс. доз препарата американской компании Pfizer.

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Российская вакцина против коронавируса

На оккупированных территориях Донецкой области началась вакцинация от коронавируса российской вакциной Спутник V.

Об этом сообщил ряд сепаратистских СМИ со ссылкой на главаря “ДНР” Дениса Пушилина.

По его словам, “республика” получила несколько тысяч доз вакцины, а поставки Спутника V из РФ будут регулярными.

Источник: ТАСС

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