Министром США впервые стал представитель ЛГБТ

Сенат США утвердил кандидатов 46-го президента Джо Байдена на должности министров национальной безопасности и транспорта.

Сенат избрал на должность министра транспорта Пита Буттиджеджа. Он стал первым министром, который является геем и открытым представителем ЛГБТ-группы.

Буттиджедж был мэром города Саут-Бенд в штате Индиана с 2012-го по 2020 год. На президентских выборах 2020 года он хотел выдвигаться в кандидаты в президенты от демократов, но впоследствии снял свою кандидатуру.

Сенат ожидает, что новоизбранный министр транспорта будет развивать инфраструктуру страны.

Министром национальной безопасности назначили Алехандро Майоркаса. Он — первый латиноамериканец и иммигрант на этой должности.

Его деятельность будет играть важную роль в новой администрации. Ведь от него ожидают быстрой отмены скандальной миграционной политики Дональда Трампа и эффективной борьбы с угрозой внутренней безопасности.

Также сенат избрал нового министра финансов США. Им стала 74-летняя Джанет Йеллен. Это первая женщина, возглавившая данное ведомство.