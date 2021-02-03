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Факты / Мир
Анастасія Рогожінська |

Министром США впервые стал представитель ЛГБТ

Сенат США утвердил кандидатов 46-го президента Джо Байдена на должности министров национальной безопасности и транспорта.

Сенат США

Сенат избрал на должность министра транспорта Пита Буттиджеджа. Он стал первым министром, который является геем и открытым представителем ЛГБТ-группы.

Буттиджедж был мэром города Саут-Бенд в штате Индиана с 2012-го по 2020 год. На президентских выборах 2020 года он хотел выдвигаться в кандидаты в президенты от демократов, но впоследствии снял свою кандидатуру.

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Сенат ожидает, что новоизбранный министр транспорта будет развивать инфраструктуру страны.

Министром национальной безопасности назначили Алехандро Майоркаса. Он — первый латиноамериканец и иммигрант на этой должности.

Его деятельность будет играть важную роль в новой администрации. Ведь от него ожидают быстрой отмены скандальной миграционной политики Дональда Трампа и эффективной борьбы с угрозой внутренней безопасности.

Также сенат избрал нового министра финансов США. Им стала 74-летняя Джанет Йеллен. Это первая женщина, возглавившая данное ведомство.

Источник: CNN

Фото: Dreamstime

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