Более 103,2 млн инфицированных – такая статистика распространения коронавируса в мире по состоянию на 3 февраля. За последние сутки, по данным ВОЗ, Covid-19 заразились еще 373,3 тыс. жителей планеты.

Количество летальных случаев превысило 2,2 млн, из которых 10 тыс. – за день.

США, Индия и Бразилия по-прежнему в лидерах по количеству инфицированных. Украина в глобальном списке – на 17 месте.

Коронавирус и карантин в мире – последние новости

Американские врачи предупредили о новых последствиях коронавируса. Говорят, что у людей, перенесших Covid-19, может развиться сахарный диабет.

Новые штаммы коронавируса из Великобритании и ЮАР выявили еще в 18 странах мира. То есть вирус-мутант уже обнаружен в 121 стране.

Чехия добавила в список зонирования стран со значительным распространением коронавируса еще и темно-красную зону. В нее попадают страны с очень высоким риском заражения, в том числе Украина.

Для граждан этих стран Чехия с 5 февраля вводит обязательный ПЦР-тест перед поездкой и 5-дневный карантин после прибытия.

А Дания планирует ввести цифровой Covid-паспорт для деловых поездок за границу. Ожидается, что он будет готов к использованию через месяц.

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Вакцинация от коронавируса

В Китае заявили, что предоставят международному механизму COVAX под эгидой ВОЗ 10 млн доз вакцины. Эти препараты будут для развивающихся стран.

В тоже время компании GlaxoSmithKline (Великобритания) и CureVac (Германия) в 2022 году планируют выпустить мультивалентную вакцину нового поколения. На разработку нового препарата потратят 150 млн евро.

Новая вакцина позволит бороться со всеми штаммами вирусов.

Коронавирус в Украине

В Минздраве сегодня озвучили алгоритм записи украинцев на вакцинацию против Covid-19.

Сначала всех поделят на две группы. Списки по первой группе будут формировать работодатели. Ко второй (открытой) группе будут относиться все, кто не привязан к месту работы (например, пожилые люди).

По последней списки будут составлять не более чем за месяц до начала вакцинации.

При этом Украина технически готова к созданию и внедрению Covid-паспортов для международных поездок.

По данным исследования сети частных лабораторий, среди протестированных украинцев 52% имеют антитела IgG.

В целом с мая 2020-го по январь 2021 года тест на антитела к Covid-19 в таких лабораториях сдали 140 тыс. человек.

Если говорить о статистике на 3 февраля, то в Украине за последние сутки заболели еще 3 285 человек, а с начала пандемии – 1 227 164.

В результате осложнений за день скончалось 165 пациентов, а в целом – 23 089 украинцев. В то же время выздоровели 1 045 473 человека, а за последние 24 часа – 10 101.