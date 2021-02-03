3 февраля вступило в силу соглашение между США и РФ о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). В НАТО поприветствовали этот шаг, но напомнили об угрозе, которую несет РФ.

Документ был подписан еще в апреле 2010 года. В среду МИД РФ и представители посольства США обменялись нотами.

— Договор будет действовать в том виде, как он был подписан, без каких-либо изменений или дополнений, — говорится в сообщении пресс-службы МИД РФ.

Действие соглашения продлили до 5 февраля 2026 года.

В НАТО позитивно восприняли продление договора, но уточнили, что и дальше будут противостоять агрессии РФ.

— Мы будем работать в тесном сотрудничестве с целью противодействия агрессивным действиям России, которые представляют собой угрозу евроатлантической безопасности, — отметили в НАТО.

Отношения между США и РФ

Продленное соглашение предусматривает уменьшение количества ядерных боевых зарядов обеими странами, а также ограничивает число межконтинентальных ракет, снарядов на подлодках и стратегических бомбардировщиках.

Оно необходимо для гарантии безопасности на планете.

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Источник: МИД РФ, НАТО