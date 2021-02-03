Еврокомиссия назвала главные принципы вакцинации против коронавируса

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен назвала главные принципы кампании вакцинации против коронавируса.

По ее словам, в ЕС первым принципом является безопасность и эффективные вакцины, а вторым — доступ к препаратам для всех стран-членов.

— Я обсудила стратегию вакцинации в ЕС с политическими группами Европарламента. Проведение вакцинации основано на двух главных принципах: безопасность и эффективность вакцин, которые авторизованы через тщательный процесс в рамках ЕМА, и справедливый доступ к вакцинам для всех стран-членов, — отметила Урсула фон дер Ляйен.

Today I discussed the #EUVaccinesStrategy with @Europarl_EN political groups. The vaccination rollout is based on two core principles: •Safety & efficacy of vaccines, authorised through our robust EMA process •Fair access to vaccines for all Member States pic.twitter.com/mWG2j5SNzc — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 2, 2021

Кроме того, она добавила, что власти ЕС обеспечили безопасные вакцины для европейцев и тесно работают со странами-членами и фармакологическими компаниями.

Вакцинация от коронавируса

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что, вероятно, вакцинироваться от коронавируса придется каждый год.

По ее словам, это похоже на вакцину против гриппа, когда нужно каждый раз делать прививки от нового штамма.

Она также утверждает, что несмотря на все проблемы, власти рассчитывают соблюсти данной ранее обещание о том, что каждый житель Германии получит возможность сделать прививку до конца лета.