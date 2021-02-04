По состоянию на вечер 4 февраля в мире зафиксировано 103 989 900 случаев коронавирусной болезни. За последние 24 часа подтвердили еще более 460 тыс. больных. Такие данные приводит ВОЗ.
От осложнений, вызванных коронавирусом, умерло 2 260 259 человек, за сутки их количество увеличилось еще на 13 тыс. человек.
Страны с наибольшим количеством больных:
- США — 26 172 274;
- Индия — 10 790 183;
- Бразилия — 9 283 418;
- Россия — 3 917 918;
- Великобритания — 3 871 829.
Страны с наибольшим количеством смертей:
- США — 443 256;
- Бразилия — 226 309;
- Мексика — 159 533
- Индия — 154 703;
- Великобритания — 109 335.
В общем рейтинге количества больных Украина занимает 17 место — между Ираном и Перу.
Коронавирус в Украине
Коронавирус в Украине по состоянию на 4 февраля зарегистрировано у 1 232 246 человек. За последние сутки было выявлено 5 082 новых случая заболевания. В частности, заболели 258 детей и 220 медработников.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Хмельницкой — 429, Ивано-Франковской — 354, в Киеве — 342, во Львовской области — 308 и Харьковской — 299.