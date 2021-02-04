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Факты / Мир
Анастасія Дячкіна |

13 тыс. смертей за сутки: статистика коронавируса в мире 4 февраля

По состоянию на вечер 4 февраля в мире зафиксировано 103 989 900 случаев коронавирусной болезни. За последние 24 часа подтвердили еще более 460 тыс. больных. Такие данные приводит ВОЗ.

13 тыс. смертей за сутки: статистика коронавируса в мире 4 февраля

От осложнений, вызванных коронавирусом, умерло 2 260 259 человек, за сутки их количество увеличилось еще на 13 тыс. человек.

Страны с наибольшим количеством больных:

  • США — 26 172 274;
  • Индия — 10 790 183;
  • Бразилия — 9 283 418;
  • Россия — 3 917 918;
  • Великобритания — 3 871 829.
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Страны с наибольшим количеством смертей:

  • США — 443 256;
  • Бразилия — 226 309;
  • Мексика — 159 533
  • Индия — 154 703;
  • Великобритания — 109 335.

В общем рейтинге количества больных Украина занимает 17 место — между Ираном и Перу.

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине по состоянию на 4 февраля зарегистрировано у 1 232 246 человек. За последние сутки было выявлено 5 082 новых случая заболевания. В частности, заболели 258 детей и 220 медработников.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Хмельницкой — 429, Ивано-Франковской — 354, в Киеве — 342, во Львовской области — 308 и Харьковской — 299.

Фото: Dreamstime

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