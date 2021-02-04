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Факты / Мир
Оксана Доротюк |

Северный поток-2 является угрозой трансатлантической безопасности — Госдеп США

Государственный парламент США отметил, что трубопровод Северный поток-2, по которому природный газ будет транспортироваться из России в Германию через Балтийское море, подрывает трансатлантическую безопасность.

Северный поток-2 является угрозой трансатлантической безопасности — Госдеп США

Об этом сообщил пресс-секретарь Госдепартамента США Нэд Прайс.

— Северный поток-2 и вторая ветвь Турецкого потока призваны усилить влияние России на наших союзников, партнеров и подрывают трансатлантическую безопасность, — сказал Прайс.

Кроме того, он отметил, что Соединенные Штаты будут продолжать контролировать строительство российского трубопровода, которое, по предварительным данным, завершено на 90%.

По словам Прайса, США будут отслеживать деятельность по завершению строительства Северного потока-2 или сертификации трубопровода. А в случае присутствия таких действий Штаты будут принимать решение о введении санкций.

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Также он добавил, что санкции являются одним из многих инструментов, доступных США.

США утверждают, что этот проект подорвет энергетическую безопасность Европы, сделав Германию и других союзников чрезмерно зависимыми от поставок российских энергоносителей.

Северный поток-2

Партия зеленых Германии призвала правительство отказаться от продолжения строительства российского газопровода Северный поток-2 на фоне разгона акций протеста в РФ в поддержку Алексея Навального.

Сопредседатель этой партии Роберт Хабек отметил, что следует также рассмотреть возможность усиления санкций в отношении руководства России. А Германия и Европа должны выступить с твердой единой позицией по отношению к Кремлю, но пока на пути стоит строительство Северного потока-2.

Источник: DPA

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