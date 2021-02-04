Государственный парламент США отметил, что трубопровод Северный поток-2, по которому природный газ будет транспортироваться из России в Германию через Балтийское море, подрывает трансатлантическую безопасность.
Об этом сообщил пресс-секретарь Госдепартамента США Нэд Прайс.
— Северный поток-2 и вторая ветвь Турецкого потока призваны усилить влияние России на наших союзников, партнеров и подрывают трансатлантическую безопасность, — сказал Прайс.
Кроме того, он отметил, что Соединенные Штаты будут продолжать контролировать строительство российского трубопровода, которое, по предварительным данным, завершено на 90%.
По словам Прайса, США будут отслеживать деятельность по завершению строительства Северного потока-2 или сертификации трубопровода. А в случае присутствия таких действий Штаты будут принимать решение о введении санкций.
Также он добавил, что санкции являются одним из многих инструментов, доступных США.
США утверждают, что этот проект подорвет энергетическую безопасность Европы, сделав Германию и других союзников чрезмерно зависимыми от поставок российских энергоносителей.
Северный поток-2
Партия зеленых Германии призвала правительство отказаться от продолжения строительства российского газопровода Северный поток-2 на фоне разгона акций протеста в РФ в поддержку Алексея Навального.
Сопредседатель этой партии Роберт Хабек отметил, что следует также рассмотреть возможность усиления санкций в отношении руководства России. А Германия и Европа должны выступить с твердой единой позицией по отношению к Кремлю, но пока на пути стоит строительство Северного потока-2.
Источник: DPA