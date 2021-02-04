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Факты / Мир
Анастасія Дячкіна |

Прошли дни, когда США уступали перед агрессией России — Байден

Вашингтон больше не будет уступать перед агрессивными действиями со стороны Российской Федерации.

Прошли дни, когда США уступали перед агрессией России — Байден

Об этом заявил президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме.

Он вспомнил о кибератаках и вмешательства в американские выборы со стороны России.

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По словам Байдена, свою позицию он высказал в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным.

— Я четко объяснил Владимиру Путину, совсем в другой манере, чем мой предшественник, что закончилось дни, когда США уступали перед лицом агрессивных действий РФ, кибератаками, вмешательством в американские выборы. Мы не будем колебаться, чтобы повысить цену, которую РФ должна заплатить за эти действия, — сказал глава Белого дома.

Разговор Байдена и Путина

26 января президент США Джо Байден впервые после инаугурации поговорил по телефону с главой Кремля Владимиром Путиным.

Белый дом заверил, что Байден заявил Путину о поддержке суверенитета Украины.

Подробнее о том, как прошла беседа Байдена с Путиным, смотрите на сайте Факты ICTV.

Фото: Dreamstime

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