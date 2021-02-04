В мире уже зарегистрировано около 4 тыс. штаммов коронавируса

На сегодня в мире обнаружили около 4 тыс. штаммов вируса, вызывающего Covid-19. Именно поэтому все разработчики вакцин против коронавируса улучшают имеющиеся препараты.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Великобритании Надим Захави.

— Все производители, Pfizer-BioNTech, Moderna, Oxford-AstraZeneca и другие рассматривают возможности совершенствования своих вакцин, чтобы убедиться, что мы готовы к любому варианту — сейчас в мире существует около 4 тыс. вариантов вируса, — сказал британский министр.

Тысячи мутаций коронавирусной инфекции были зафиксированы по всему миру, включая так называемые британский, южноафриканский и бразильский штаммы.

По данным Британского медицинского журнала, неучитывая тысячи новых вариантов инфекции из-за того, что вирус постоянно мутирует, существует только небольшая вероятность того, что они будут более опасными.

Вакцины от коронавируса

В Великобритании ученые начнут исследования иммунных ответов по комбинации доз вакцин против коронавируса производства компаний Pfizer и AstraZeneca.

Во время этого исследования будут изучаться иммунные ответы на первичную дозу вакцины Pfizer с последующей ревакцинацией AstraZeneca, и наоборот, с интервалами 4 и 12 недель.

По словам британских исследователей, данные о прививках людей двумя различными типами вакцины могут помочь понять, можно ли проводить вакцинацию с большей гибкостью по всему миру.