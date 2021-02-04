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Факты / Мир
Оксана Доротюк |

В Турции бушуют сразу три новые штаммы коронавируса

В Турции обнаружили три новых штамма коронавируса, в частности британский, южноафриканский и бразильский.

тест на коронавірус

Об этом сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттина Коджи.

По его словам, в стране обнаружили 196 случаев мутировавшего коронавируса, который обнаружили в Великобритании.

Также зафиксировали два случая южноафриканского штамма коронавируса и один бразильского.

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Министр здравоохранения призвал граждан и дальше придерживаться епидмер, направленных на уменьшение появления новых случаев инфицирования, в частности избегать закрытых и людных пространств.

Вакцинация в Турции

В Турции одобрили экстренное использование вакцины CoronVac от коронавируса китайской компании Sinovac Biotech, после 14 дней тестирования.

Срочность такого решения объяснили тем, что население нуждается в немедленной вакцинации против Covid-19.

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