В Турции бушуют сразу три новые штаммы коронавируса

В Турции обнаружили три новых штамма коронавируса, в частности британский, южноафриканский и бразильский.

Об этом сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттина Коджи.

По его словам, в стране обнаружили 196 случаев мутировавшего коронавируса, который обнаружили в Великобритании.

Также зафиксировали два случая южноафриканского штамма коронавируса и один бразильского.

Riskli mutasyonlar sınır tanımadan yayılıyor. Ülkemizdeki İngiltere mutasyonu 196 oldu. İki Güney Afrika, bir de Brezilya varyantı ile karşılaşıldı. Yeni mutasyonların görüldüğü ve vakaların yeniden artışa geçtiği bugünlerde tedbirlerden taviz vermeden mücadelemizi sürdüreceğiz. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 3, 2021

Министр здравоохранения призвал граждан и дальше придерживаться епидмер, направленных на уменьшение появления новых случаев инфицирования, в частности избегать закрытых и людных пространств.

Вакцинация в Турции

В Турции одобрили экстренное использование вакцины CoronVac от коронавируса китайской компании Sinovac Biotech, после 14 дней тестирования.

Срочность такого решения объяснили тем, что население нуждается в немедленной вакцинации против Covid-19.