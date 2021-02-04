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Факты / Мир
Людмила Грубнік |

Вакцинации от Covid-19 пока недостаточно для поездок в ЕС – Боррель

Вакцинация против коронавируса и даже наличие документа, который подтверждает факт иммунизации, пока не являются критериями, которые позволят путешествовать на территорию Европейского Союза.

Вакцинации от Covid-19 пока недостаточно для поездок в ЕС – Боррель

Об этом заявил высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

— На данный момент вакцинация не считается достаточно надежным параметром, — отметил Жозеп Боррель.

В ЕС не спешат пока открывать границы и полноценно возобновлять поездки в связи с появлением и распространением новых штаммов коронавируса.

Представители объединения будут пересматривать и совершенствовать критерии, необходимые для поездок на территорию ЕС, опираясь на последние рекомендации ученых.

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Паспорта вакцинации

В ЕС хотя и активно обсуждают паспорта вакцинации против коронавируса, но пока не спешат вводить такие документы.

По мнению лидеров, это вопрос требует дополнительного обсуждения.

Подробнее о вакцинации против коронавируса читайте на Фактах ICTV.

Источник: Интерфакс

Фото: Unsplash

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