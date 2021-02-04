Великобритания будет тестировать комбинацию двух вакцин от коронавируса на людях

В Великобритании ученые начнут исследования иммунных ответов при комбинации доз вакцин против коронавируса производства компаний Pfizer и AstraZeneca.

По словам британских исследователей, данные о прививании людей двумя различными типами вакцины могут помочь понять, можно ли проводить вакцинацию с большей гибкостью по всему миру.

По предварительным данным, в исследование должны принять участие более 800 человек. Испытания направлено на людей старше 50 лет, которые могут быть подвержены более высокому риску, чем молодые люди, которые еще не были вакцинированы.

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Первые результаты ученые смогут получить в июне 2021 года. Во время этого исследования будут изучаться иммунные ответы на первичную дозу вакцины Pfizer с последующей ревакцинацией AstraZeneca, и наоборот, с интервалами 4 и 12 недель.

Вакцина мРНК, разработанная Pfizer и Biontech, и вирусная векторная вакцина против аденовируса, разработанная Оксфордским университетом и AstraZeneca, сегодня внедряются в Великобритании с 12-недельным перерывом между двумя дозами.

Разработка вакцин от коронавируса

Фармацевтические компании Германии и Великобритании берутся к разработке новой вакцины от коронавируса.

Новую разработку от уже имеющихся вакцин будет отличать потенциал мультивалентности, который борется сразу с несколькими штаммами заболевания, хотя введено только одну дозу вакцины.