Заработает уже летом: Швеция готовится к запуску Covid-паспорта вакцинации

Швеция официально заявила о намерениях разработать цифровой паспорт вакцинации против коронавируса.

Об этом во время одной из конференций рассказал министр цифровой политики страны Андерс Йгеман. Он пояснил, что паспорт — это своего рода сертификат о прохождении вакцинации против коронавируса.

Считается, что такое подтверждение вскоре может понадобиться во время путешествий за границу.

— Когда Швеция и страны-соседи начнут восстанавливаться после пандемии, то, скорее всего, нам понадобятся такие сертификаты. Кроме путешествий, возможно, и для участия в публичных мероприятиях, — отметил политик.

В то же время главный эпидемиолог Швеции заявил, что вероятность третьей волны Covid-19 в стране остается высокой.

Среди прочих коронавирусных ограничений, сейчас в Швеции действует запрет на продажу алкоголя после 20.00.

Также все работники государственного сектора обязаны работать из дома минимум до 31 мая.