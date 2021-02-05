По состоянию на вечер 5 февраля в мире зафиксировано 104 370 550 случаев Covid-19. За последние 24 часа болезнь подтвердили у еще более 355 тыс. больных. Такие данные приводит ВОЗ.

От осложнений, вызванных коронавирусом, умерло 2 271 180 человек, за сутки их количество увеличилось еще на 10 422.

Страны с наибольшим количеством больных:

США – 26 172 274;

Индия – 10 802 591;

Бразилия – 9 339 420;

Россия – 3 934 606;

Великобритания -– 3 892 463.

Страны с наибольшим количеством смертей:

США – 443 256;

Бразилия – 227 563;

Мексика – 161 240;

Индия – 154 823;

Великобритания – 110 250.

В общем рейтинге по количеству больных Украина занимает 17 место – между Ираном и Перу.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 5 февраля коронавирус в Украине зарегистрировано у 1 237 169 человек. За последние сутки было выявлено 4 923 новых случая заболевания, из которых госпитализировали 1 885. Выздоровели за вчера более 8,1 тыс. пациентов, летальных случаев – 158.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве – 321, Винницкой области – 271, Волынской области – 127, Днепропетровской области – 287, Донецкой области – 146.