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Факты / Мир
Тетяна Забожко |

355 тыс. новых больных: статистика коронавируса в мире 5 февраля

По состоянию на вечер 5 февраля в мире зафиксировано 104 370 550 случаев Covid-19. За последние 24 часа болезнь подтвердили у еще более 355 тыс. больных. Такие данные приводит ВОЗ.

Коронавірус

От осложнений, вызванных коронавирусом, умерло 2 271 180 человек, за сутки их количество увеличилось еще на 10 422.

Страны с наибольшим количеством больных:

  • США – 26 172 274;
  • Индия – 10 802 591;
  • Бразилия – 9 339 420;
  • Россия – 3 934 606;
  • Великобритания -– 3 892 463.
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Страны с наибольшим количеством смертей:

  • США – 443 256;
  • Бразилия – 227 563;
  • Мексика – 161 240;
  • Индия – 154 823;
  • Великобритания – 110 250.

В общем рейтинге по количеству больных Украина занимает 17 место – между Ираном и Перу.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 5 февраля коронавирус в Украине зарегистрировано у 1 237 169 человек. За последние сутки было выявлено 4 923 новых случая заболевания, из которых госпитализировали 1 885. Выздоровели за вчера более 8,1 тыс. пациентов, летальных случаев – 158.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве – 321, Винницкой области – 271, Волынской области – 127, Днепропетровской области – 287, Донецкой области – 146.

Фото: Depositphotos

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