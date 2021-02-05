По состоянию на вечер 5 февраля в мире зафиксировано 104 370 550 случаев Covid-19. За последние 24 часа болезнь подтвердили у еще более 355 тыс. больных. Такие данные приводит ВОЗ.
От осложнений, вызванных коронавирусом, умерло 2 271 180 человек, за сутки их количество увеличилось еще на 10 422.
Страны с наибольшим количеством больных:
- США – 26 172 274;
- Индия – 10 802 591;
- Бразилия – 9 339 420;
- Россия – 3 934 606;
- Великобритания -– 3 892 463.
Страны с наибольшим количеством смертей:
- США – 443 256;
- Бразилия – 227 563;
- Мексика – 161 240;
- Индия – 154 823;
- Великобритания – 110 250.
В общем рейтинге по количеству больных Украина занимает 17 место – между Ираном и Перу.
Коронавирус в Украине
По состоянию на 5 февраля коронавирус в Украине зарегистрировано у 1 237 169 человек. За последние сутки было выявлено 4 923 новых случая заболевания, из которых госпитализировали 1 885. Выздоровели за вчера более 8,1 тыс. пациентов, летальных случаев – 158.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве – 321, Винницкой области – 271, Волынской области – 127, Днепропетровской области – 287, Донецкой области – 146.