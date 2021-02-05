В ближайшее время ситуация с коронавирусом в мире не улучшиться, однако наличие вакцины дает надежду на возвращение к нормальной жизни.

Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

— С вакцинацией я вижу слабый свет в конце тоннеля, но впереди еще тяжелые времена, еще долгое время мы будем жить с вирусом, — отметила Ангела Меркель.

По словам канцлера, стоит ждать улучшения эпидситуации ближе к осени 2021 года.

Тогда можно будет говорить об ослаблении мер.

В то же время она считает, что коронавирус не исчезнет. Он будет меняться, и миру придется с ним жить, как с гриппом.

Когда закончится карантин

Усиленные меры карантина будут действовать в Украине до весны 2022 года.

Такой прогноз озвучил начальник управления Госпотребслужбы Киева Олег Рубан.

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Источник: Укринформ, RTL