В Европейском Союзе надеются на регистрацию на территории объединения российской вакцины против коронавируса Спутник V, об эффективности которой написали в медицинском журнале Lancet
Об этом во время пресс-конференции в Москве 5 февраля заявил высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.
— Надеюсь, теперь Европейское агентство по лекарственным средствам сможет сертифицировать эту вакцину для использования в странах-участницах Евросоюза, — отметил Жозеп Боррель.
Он поздравил РФ с публикацией этого исследования и добавил, что для ЕС это хорошая новость.
По его словам, сейчас в ЕС фиксируется дефицит вакцины против коронавируса.
Вакцина против коронавируса
В Мексике одобрили к использованию российскую вакцину против коронавируса.
Также веществом прививают в РФ, его доставили в Беларусь и Венгрию.
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Источник: Россия 24