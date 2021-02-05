В Европейском Союзе надеются на регистрацию на территории объединения российской вакцины против коронавируса Спутник V, об эффективности которой написали в медицинском журнале Lancet

Об этом во время пресс-конференции в Москве 5 февраля заявил высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

— Надеюсь, теперь Европейское агентство по лекарственным средствам сможет сертифицировать эту вакцину для использования в странах-участницах Евросоюза, — отметил Жозеп Боррель.

Он поздравил РФ с публикацией этого исследования и добавил, что для ЕС это хорошая новость.

По его словам, сейчас в ЕС фиксируется дефицит вакцины против коронавируса.

Вакцина против коронавируса

В Мексике одобрили к использованию российскую вакцину против коронавируса.

Также веществом прививают в РФ, его доставили в Беларусь и Венгрию.

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Источник: Россия 24